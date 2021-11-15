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MSB, Gelibolu'daki İstihkam Yetenekleri Gösterisi'ne ilişkin görselleri paylaştı

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
MSB, Gelibolu'daki İstihkam Yetenekleri Gösterisi'ne ilişkin görselleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı ve 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Gelibolu'da icra edilen İstihkam Yetenekleri Gösterisi'ne ilişkin görselleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı ve 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Gelibolu'da icra edilen İstihkam Yetenekleri Gösterisi'ne ilişkin görselleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı ve 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Demirci Göleti'nde (Kavakköy/Gelibolu) 'İstihkam Yetenekleri Gösterisi' icra edildi. Faaliyete 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında bulunan 1 Azerbaycan Mekanize Piyade Bölüğü de katıldı." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda botlarla kıyıya yaklaşan Türk askerinin karaya çıkarma yapması, kurulan yapay köprülerle tank ve zırhlı piyade araçlarının karaya çıkışlarına ilişkin görsellere yer verildi.

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AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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