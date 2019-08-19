MSB: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li...
MSB: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur.
19.08.2019 09:38
MSB: "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur." - ANKARA
Kaynak: İHA