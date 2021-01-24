MSB, F-16 uçağının gece uçuşu sırasında sniper poda yansıyan dolunay görüntüsünü paylaştı
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MSB, F-16 uçağının gece uçuşu sırasında sniper poda yansıyan dolunay görüntüsünü paylaştı

24.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:46

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir F-16'nın gece uçuşu sırasında Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir F-16'nın gece uçuşu sırasında Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsünü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitim videosunda, Tuz Gölü civarındaki gece uçuşunda F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsüne yer verildi.

Dolunay ile F-16 uçağının aynı karede birleştiği paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

MSB, F-16 uçağının gece uçuşu sırasında sniper poda yansıyan dolunay görüntüsünü paylaştı
MSB, F-16 uçağının gece uçuşu sırasında sniper poda yansıyan dolunay görüntüsünü paylaştı
MSB, F-16 uçağının gece uçuşu sırasında sniper poda yansıyan dolunay görüntüsünü paylaştı
MSB, F-16 uçağının gece uçuşu sırasında sniper poda yansıyan dolunay görüntüsünü paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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