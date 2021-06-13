MSB: F-16'ların uçuşu sırasında kokpitten kaydedilen görüntüleri paylaştı
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MSB: F-16'ların uçuşu sırasında kokpitten kaydedilen görüntüleri paylaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

-F16'ların uçuşu sırasında kokpitten kaydedilen görüntüler Milli Savunma Bakanlığı, F-16'ların uçuşu sırasında kokpitten kaydedilen görüntülerini sosyal medya hesabından "Kartal Olur Süzülürüz Gökten, Aslan Olur Kükreriz Yerden" mesajıyla paylaştı.

-F16'ların uçuşu sırasında kokpitten kaydedilen görüntüler Milli Savunma Bakanlığı, F-16'ların uçuşu sırasında kokpitten kaydedilen görüntülerini sosyal medya hesabından "Kartal Olur Süzülürüz Gökten, Aslan Olur Kükreriz Yerden" mesajıyla paylaştı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

MSB: F-16'ların uçuşu sırasında kokpitten kaydedilen görüntüleri paylaştı
MSB: F-16'ların uçuşu sırasında kokpitten kaydedilen görüntüleri paylaştı
MSB: F-16'ların uçuşu sırasında kokpitten kaydedilen görüntüleri paylaştı
MSB: F-16'ların uçuşu sırasında kokpitten kaydedilen görüntüleri paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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MSB: F-16'ların uçuşu sırasında kokpitten kaydedilen görüntüleri paylaştı - Haberler
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