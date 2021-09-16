MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı - Haberler
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MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı

Milli Savunma Bakanlığınca, 131 yıl önce Japonya'dan dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitler için anma mesajı paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığınca, 131 yıl önce Japonya'dan dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitler için anma mesajı paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "131 yıl önce Türk ve Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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Haber: MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma mesajı paylaştı - Haberler
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