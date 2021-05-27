MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal - Haberler | Güncel

MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı.

MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı.

MSB, sosyal medya hesaplarından yerli ve milli Cirit füzesi atan yerli ve milli Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA), yerli ve milli İHA ile çekilen DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı. Atışlar başarı ile gerçekleşti.

MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı
MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı
MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı
MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal

Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin yerli ve milli ne kadar projesi varsa hepsi de hedefe konularak saldırıya maruz bırakılmaktadır.'
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yerli ve milli ne kadar projesi varsa hepsi de hedefe konularak saldırıya maruz bırakılmaktadır."
Erdoğan: 'Milletin değerlerine husumet, demokrasiye ve milli iradeye güvensizlik, darbecilik, ülke düşmanlarıyla kol kola yürüme hastalığı CHP...
Erdoğan: "Milletin değerlerine husumet, demokrasiye ve milli iradeye güvensizlik, darbecilik, ülke düşmanlarıyla kol kola yürüme hastalığı CHP...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu
Spor Arda Turan Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 17:21:26. #1.11#

title