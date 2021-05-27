MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı
MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı.
MSB, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı.
MSB, sosyal medya hesaplarından yerli ve milli Cirit füzesi atan yerli ve milli Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA), yerli ve milli İHA ile çekilen DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'ndaki ilk harp başlıklı atış görüntülerini yayınladı. Atışlar başarı ile gerçekleşti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal