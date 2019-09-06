MSB Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı 2019 seçim aşaması tarihleri açıklandı!

06.09.2019 10:44

MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından açılan uzman erbaş alımı başvuruları 2 Ağustos'ta sona ermişti. Başvurusu kabul edilen adaylar, personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapacakları sorgulama ile sınav tarihi ve saatini öğrenebilecekler. Peki, sınava girecek adayların getirmesi gerekenler nelerdir? İşte Deniz Kuvvetleri uzman erbaş alımı sınav tarihi sorgulama bağlantısı ve detaylar..

UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAV TARİHİ SORGULAMA

Aşağıdaki bağlantıdan sadece T.C. kimlik numarası ve ekranda görülen onay kodunuzu girerek sınav tarihi ve saatini öğrenebilirsiniz.

BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

SEÇİM AŞAMASI TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2019 Yılı Uzman Erbaş Temini seçim aşaması faaliyetleri 09-20 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

DENİZ KUVVETLERİ UZMAN ERBAŞ ALIMI SEÇİM AŞAMALARI

Seçim aşaması faaliyetleri;

a. Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri

b. Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü)

c. Fiziki yeterlilik testi (Şınav, Mekik ve 1500m koşu)

ç. Mülakat

d. Uygulama Sınavları

e. Yüzme Sınavları (Sadece Kurbağa adam tercihi olan adaylar için)

f. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

ADAYLARIN GETİRMESİ GEREKENLER

Tüm adayların sınavlara gelirken fiziki yeterlilik testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Kurbağa adam tercihi olan adayların yüzme testi ikinci gün Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.

Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir.

DENİZ KUVVETLERİ UZMAN ERBAŞ ALIMI KILAVUZU