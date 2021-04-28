Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlanan Ermeni asıllı Kore gazisi Kaya'nın ailesine taziye ziyareti
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Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlanan Ermeni asıllı Kore gazisi Kaya'nın ailesine taziye ziyareti

Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlanan Ermeni asıllı Kore gazisi Kaya'nın ailesine taziye ziyareti
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Vasiyeti gereği son yolculuğuna Türk bayrağıyla uğurlanan Ermeni asıllı Kore Gazisi Minas Kaya'nın Almanya'da yaşayan ailesine, Berlin Silahlı Kuvvetler Ataşesi Kurmay Albay Serkan Savaş tarafından Milli Savunma Bakanlığı adına taziye ziyareti yapıldı.

Vasiyeti gereği son yolculuğuna Türk bayrağıyla uğurlanan Ermeni asıllı Kore Gazisi Minas Kaya'nın Almanya'da yaşayan ailesine, Berlin Silahlı Kuvvetler Ataşesi Kurmay Albay Serkan Savaş tarafından Milli Savunma Bakanlığı adına taziye ziyareti yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'nın Bremen kentinde yaşayan 91 yaşındaki Kaya'nın geçen ay vefat ettiği ve vasiyeti gereği tabutuna Türk bayrağı sarıldığı hatırlatıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da vefat haberini alır almaz Kaya'nın ailesini aradığı ve taziye dileklerini ilettiği belirtildi.

Bakan Akar'ın talimatıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Kaya'nın Bremen'de yaşayan ailesine Türkiye ve MSB adına taziye ziyareti gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Berlin Silahlı Kuvvetler Ataşemiz Hava Savunma Kurmay Albay Serkan Savaş tarafından ziyaret edilen gazimizin kıymetli eşi Birnaz Kaya ile çocukları Murat Kaya ve kızı Eftik Demirkaya'ya başsağlığı temennisinde bulunuldu. Bakanlığımıza evlerinin kapısını açarak güzel bir misafirperverlik örneği sergileyen gazimizin değerli ailesine teşekkür ediyor, başsağlığı ve sabır diliyor, kahraman gazimizi saygıyla anıyoruz."

Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlanan Ermeni asıllı Kore gazisi Kaya'nın ailesine taziye ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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