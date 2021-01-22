MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu
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MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu

22.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:21

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) emekli, bakıma muhtaç ve yüksek risk grubundaki kişilerin koronavirüs aşısı olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) emekli, bakıma muhtaç ve yüksek risk grubundaki kişilerin koronavirüs aşısı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Özel Bakım Merkezinde, emekli olan subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman erbaşlar ile kimsesiz olup da devamlı bakım ve gözetime muhtaç olanlara korunma, bakım ve tedavi hizmetleri sunulduğu belirtildi.

TSK'nın dayanışma, bağlılık, kadirşinaslık niteliklerine uygun olarak hizmet veren kuruluşundan, 183 kişinin faydalandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgın döneminde yüksek riskli gurupta olan büyüklerimizin sağlıklarını korumak adına ciddi tedbirler alındı. Huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri ve özel bakım merkezlerine tanınan aşı önceliği kapsamında Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından merkezimizde kalan büyüklerimize dün koronavirüs aşısı yapıldı. Merkezde görev yapan personelimizle birlikte 321 kişinin koronavirüs aşıları başarılı şekilde gerçekleştirildi."

MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu
MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu
MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu
MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu
MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu
MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu
MSB Ankara Özel Bakım Merkezinde kalan yüksek risk grubundakiler Kovid-19 aşısı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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