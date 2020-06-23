MSB: "15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından...
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MSB: "15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından...

MSB: "15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından bugüne, sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB:
23.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:44

MSB: "15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından bugüne, sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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