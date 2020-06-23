MSB: "15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından...
MSB: "15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından bugüne, sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir.
23.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:44
MSB: "15'i son bir ay içerisinde olmak üzere, 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçi mutabakatından bugüne, sızma girişiminde bulunan toplam 998 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA