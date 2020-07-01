Mozilla Firefox 78 Yayınlandı! Windows ve Mac İçin Önemli Güncelleme Google Chrome'dan sonra en çok kullanılan web tarayıcılar arasında olan Mozilla Firefox, 78 sürümüne güncellendi. Windows, Linux ve macOS kullanıcıları için yayınlanan

Google Chrome'dan sonra en çok kullanılan web tarayıcılar arasında olan Mozilla Firefox, 78 sürümüne güncellendi. Windows, Linux ve macOS kullanıcıları için yayınlanan Firefox 78 güncellemesi çoğu kullanıcının beğeneceği bir dizi iyileştirme ekliyor.

Firefox 78 Sürüm ile Gelen Yenilikler

Mozilla Firefox 78 sürümü ile gelen en büyük yeniliklerden biri, kaldırıcıya eklenen yenile butonu. Yeni buton sayesinde kullanıcılar tarayıcıda sorun yaşadıklarında tarayıcıyı komple kaldırıp yeniden yüklemek yerine ayarların sıfırlanmasını sağlayabiliyor. Diğer bir deyişle tarayıcı yeniden kurulmuş gibi ilk haline geri dönüyor. Mozilla, bazı durumlarda uygulamanın kaldırılıp yeniden yüklenmesinin bazı belli soruların çözülmesine yardımcı olduğunu belirterek "İnsanların Firefox'u yeniden yükleyerek sorunları düzeltmeye çalıştıklarını bildiğimizden, basit bir yenileme sorunu büyük olasılıkla çözdüğünden Kaldırıcı'ya Yenile butonu ekledik." dedi.

Firefox 78 buna ek olarak, Windows 10'da Microsoft Edge tarayıcı gibi yerleşik PDF görüntüleyici/okuyucu ile birlikte egeliyor. Bu sürümden itibaren kullanıcılar bir PDF belgesi indirdiklerinde dosyayı doğrudan tarayıcıdan açma seçeneğini görecek.

Mac İçin Son Büyük Güncelleme Olacak

Yeni Firefox güncellemesi, macOS kullanıcıları için önemli bir değişik getiriyor. Mozilla, işletim sisteminin bazı eski sürümlerine desteği artık kesiyor. "Firefox 78, macOS 10.9, 10.10 ve 10.11 sürümleri için son büyük sürüm olacak. Bu macOS sürümlerinin kullanıcıları önümüzdeki yıl için Firefox ESR 78.x araclığıyla desteklenecek." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Tamindir