Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
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FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!

Danıştay'ın verdiği kararla camiye dönüştürülen Ayasofya için gözler salı günü gerçekleştirilecek Bakan Kurulu toplantısına çevrildi. Erdoğan'ın kurmayları kılınacak ilk namaz için bir rapor sunacak. Mozaik ve fresklere ışık yansıtılması, namaz esnasında perdeyle kapatılması gündemde. Öte yandan turistler için ayrı koridor oluşturulacak.

Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
11.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.07.2020 09:57

Danıştay'ın verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Bu kararın ardından gözler, ibadetin nasıl yapılacağına çevrildi. Edinilen bilgiye göre, Ayasofya'nın restorasyon çalışmalarını yapan arkeologlar, Cumhurbaşkanlığı'na bazı önerilerin olduğu bir çalışma sundu. Öte yandan Ayasofya için oluşturulan planlama, salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın bu öneriler doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hazırlık yapılmasını istediği belirtildi. Kararın ardından Kültür Bakanlığı yetkilileri, Diyanet yetkilileriyle bir araya gelerek seçenekleri değerlendirdi.

MOZAİKLERİN PERDE İLE KAPATILMASI GÜNDEMDE

Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Caminin namaz kılınacak bölümlerinde zemine ışık sistemi konulacak. Işık, mozaik ve fresklere yansıtılacak, namaz sırasında ise kapalı tutulacak. Hürriyet'in haberine göre, mozaik ve fresklerin, ibadet saatlerinde bir perde mekanizmasıyla kapatılması da gündemde. Ancak bu seçenek ön plana çıkmıyor. Tarihi yapıda olumsuzluk yaşanmaması için çok hassas davranılacağı vurgulanıyor.

TURİSTLER İÇİN AYRI KORİDOR OLUŞTURULACAK

Bunun için Ayasofya'nın ibadete açılacak bölümüne halı serilecek. Turistlerin halıya basmamaları için özel koridor oluşturulacak. Ayrıca turistlerin Ayasofya'yı ziyaretlerinde bir gezi güzergahının oluşturulması da gündemde. Ayasofya için oluşturulan planlama, salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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