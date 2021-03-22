Mount & Blade 2 Bannerlord sistem gereksinimleri 2021

Mount & Blade 2 Bannerlord sistem gereksinimleri 2021 | Mount & Blade II:Bannerlord, TaleWorlds tarafından Microsoft Windows platformu için geliştirilen bir aksiyon oyunudur. Mount & Blade:Warband'ın 200 yıl öncesinde geçen oyunu temel taşı niteliğinde alıp serinin önceki oyunları gibi streteji ve sandbox oynanışı temel alır. 28 Eylül 2012 tarihinde kullanıcılara duyurulan Bannerlord erken sürümü 30 Mart 2020'de çıktı ancak geliştirilmesine devam edilmekte.

Oyun modlarından bahsedecek olursak oyun, tek oyunculu modu ve çok oyunculu modu içermektedir. Tek oyunculu oynanış Kalradya adlı kurgusal kıtada imparatorluk'un iç savaş döneminde geçmektedir. Üç ayrı taht iddiacısı arasında bölünen İmparatorluk'un haricindew beş ülke daha bulunmaktadır. Her ülke kendi halinde çekişme halindedir. Oyuncu bu ülkelerden birine katılarak askeri ve siyasi ekabir arasında yükselebileceği gibi kendi ülkesine katılarak bunlara rakip olabilir. Oyunun sandbox doğası gereği takip etmenin zorunlu olmadığı belirtilmiş ve takip gereği bulunmamakta. Çok oyunculu modunda ise Çatışma, Kaptan, Kuşatma ve Takım Ölüm Maçı olmak üzere 4 farklı oyun modu oyunseverler ile buluşmakta.

MOUNT BLADE 2 BANNERLORD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 6 GB

Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 ya da NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB

Depolama: 60 GB

Oyunun final sürümünde sistem gereksinimleri değişiklik gösterebilir.

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580

Depolama: 60 GB

Oyunun final sürümünde sistem gereksinimleri değişiklik gösterebilir.