Motosikletlinin seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı kamerada
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Motosikletlinin seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı kamerada

18.10.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:25
Motosikletlinin seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı kamerada

BURSA'da motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı bir otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.

BURSA'da motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı bir otomobilin araç kamerasınca görüntülendi.

Olay, 8 Ekim'de merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Fatih Sezer, sol şeritte yerde çöp olduğunu gördü. Yeşil ışık yandığı sırada motosikletiyle hızlanıp, sol şeride geçen Sezer, yerdeki çöpü ayağıyla aldı. Sezer, daha sonra çöpü yol kenarındaki bir çöp kutusuna attı. Sezer'in motosikletiyle seyir halindeyken ayağıyla çöpü yerden alma anı arkasındaki bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.


Motosikletlinin seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı kamerada
Motosikletlinin seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı kamerada
Motosikletlinin seyir halindeyken yerdeki çöpü ayağıyla alma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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