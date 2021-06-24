MOTOSİKLETLİ POLİSLERİN GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ
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MOTOSİKLETLİ POLİSLERİN GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 24 polis memuru, sertifikalarını aldı.

DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 24 polis memuru, sertifikalarını aldı. Törende motorize polis ekiplerinin gösterisi, ilgiyle izlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü'nün motosikletli timlerinde görev almak üzere eğitimlerini tamamlayan 24 polis memuruna, düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Merkezefendi ilçesindeki Çevik Kuvvet Şubesi Müdürlüğü Grup Amirliği'ndeki kurs bitirme töreninde, belgelerini alan motosikletli polisler, gösteri yaptı. Polislerin motosiklet üzerindeki akrobatik hareketleri, ilgiyle izlendi.

Törende konuşan Denizli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kutlu Balak, 10 otomobilin törenle hizmete alındığını belirtip, "Teşkilatımızı güçlendirmek için başlattığımız bir hizmet içi programın sonuna geldik. Yaklaşık 1 aydır arkadaşlarımız emek verdi. Denizli halkı ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına eğitimlerimizi tamamladık. Allah görev arkadaşlarımıza kaza bela vermesin. Başarıyla çalışmalarını diliyorum" dedi.

MOTOSİKLETLİ POLİSLERİN GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ
MOTOSİKLETLİ POLİSLERİN GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ
MOTOSİKLETLİ POLİSLERİN GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ
MOTOSİKLETLİ POLİSLERİN GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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