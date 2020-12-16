Motosikletli kapkaççılar, yürüyüşe çıkan kadının çantasını çaldı
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Motosikletli kapkaççılar, yürüyüşe çıkan kadının çantasını çaldı

16.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 16.12.2020 00:13
Motosikletli kapkaççılar, yürüyüşe çıkan kadının çantasını çaldı

ANTALYA'da kadın arkadaşıyla yürüyüş yapan İmrane Onaral'ın (63) çantası, motosikletli kapkaççılar tarafından çalındı.

ANTALYA'da kadın arkadaşıyla yürüyüş yapan İmrane Onaral'ın (63) çantası, motosikletli kapkaççılar tarafından çalındı. Bir motosikletli kurye, şüphelilerin peşinden giderek yakalamaya çalışsa da sonuç alamadı.

Olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Fatma Yılmaz (60) ile yürüyüşe çıkan İmrane Onaral'ın elindeki çantası, motosiklet üzerindeki kimliği belirsiz iki kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Motosikletteki iki kişi kaçarken, Onaral neye uğradığını şaşırdı.

'MOTOSİKLETLİ KURYE YAKALAYAMADI'Kadınların bağrışını duyan ve kapkaç olduğunu gören bir motosikletli kurye, şüphelilerin peşinden giderek yakalamaya çalışsa da sonuç alamadı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekibi, kapkaç mağduru İmrane Onaral'a su vererek sakinleştirmeye çalıştırdı.Arkadaşıyla yürürken arkalarından bir anda motosikletin yanaştığını söyleyen Fatma Yılmaz, "Bir anda geldiler çantayı kapıp gittiler. İçinde cep telefonu ve ev anahtarı vardı" dedi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Motosikletli kapkaççılar, yürüyüşe çıkan kadının çantasını çaldı
Motosikletli kapkaççılar, yürüyüşe çıkan kadının çantasını çaldı
Motosikletli kapkaççılar, yürüyüşe çıkan kadının çantasını çaldı
Motosikletli kapkaççılar, yürüyüşe çıkan kadının çantasını çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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