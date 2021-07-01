Motosikletlere sıkı denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosikletlere sıkı denetim

Motosikletlere sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, bir ayda 346 motosiklete çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı.

Malatya'da, bir ayda 346 motosiklete çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı. 27 motosiklet ise trafikten men edildi.

Havalarının ısınmasıyla artan motosiklet kullanımı bağlamında gerek trafik düzeni ve güvenli sürüş ortamı sağlamak gerekse motosiklet sürücülerinin karıştığı kazaları en aza indirgemek ve kask kullanımına özendirmek amacıyla polis tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Polis tarafından yapılan kontrollerde, geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde motosiklet ve sürücülerine yönelik bin 612 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, eksiklik tespit edilen 346 motosiklete çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı. 27 motosiklet ise trafikten men edildi.

Ayrıca motosiklet hırsızlığı olaylarına karşı plakasız, tescilsiz, şase ve motor numaraları silinmiş motosikletler, yüksek desibel sese sahip abart egzoz takılı motosikletler ile standart dışı uygunsuz egzoz, far, jant, lastik ve cam filmi gibi, trafiği tehlikeye sokan modifiye araçlara yönelik denetimlerin yoğunlukla devam edeceği kaydedildi. - MALATYA

Motosikletlere sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
'Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor' yalanıyla kandırdıkları yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar
"Hesaplarınızdan terör örgütüne para aktarılıyor" yalanıyla kandırdıkları yaşlı çiftin 160 bin lirasını aldılar
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Şevval Şahin Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Şenol Güneş Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosikletlere sıkı denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 18:10:59. #1.15#

title