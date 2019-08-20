Motosikletle duran araca çarpan 2 polis yaralandı

20.08.2019 19:22

Fatih'te yol kenarında park halindeki otomobile çarpmaları sonucu yaralanan 2 yunus polisi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle hastaneden gelen Murat Aşık, kullandığı 67 LD 666 plakalı otomobiliyle Kennedy Caddesi'nden Zeytinburnu istikametine giderken bebeği aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine Aşık, bebeğiyle ilgilenmek için Avrasya Tüneli çıkışı yakınlarında aracını durdurdu.

Aşık, eşiyle birlikte araçta bebeğiyle ilgilenirken, bu sırada 34 A 80277 plakalı motosiklette bulunan 2 yunus polisi, duran araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memurları yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bu arada, kazada annesinin elinden düşen 4.5 aylık Erdal Emir Aşık da uzun süre ağlaması nedeniyle önlem amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA