Motosikletiyle yol kenarına savrulan genç yaşamını yitirdi
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Motosikletiyle yol kenarına savrulan genç yaşamını yitirdi

Motosikletiyle yol kenarına savrulan genç yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle yol kenarına savrulan Mustafa Kırdar (27) hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle yol kenarına savrulan Mustafa Kırdar (27) hayatını kaybetti. 

Kaza, bugün sabah saatlerinde Sarıbey Mahallesi Çaldağ mevkisinde meydana geldi. Sarıbey Mahallesi'nden Derbent Mahallesi yönüne giden Mustafa Kırdar yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan motosikletten düşen Kırdar, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Mustafa Kırdar'ın cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

TOPRAĞA VERİLDİİlçede Hilmi Pekcan İlkokulunda görevli öğretmen Hüseyin Kırdar'ın oğlu olan Mustafa Kırdar'ın cenazesi, öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 

 

 


Motosikletiyle yol kenarına savrulan genç yaşamını yitirdi
Motosikletiyle yol kenarına savrulan genç yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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