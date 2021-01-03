Motosikletiyle yarıştığı yılkı atlarının öldürülmesine tepki gösterdi
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Motosikletiyle yarıştığı yılkı atlarının öldürülmesine tepki gösterdi

03.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:45
Motosikletiyle yarıştığı yılkı atlarının öldürülmesine tepki gösterdi

AMASYA'nın Suluova ilçesinde 2 yılkı atının silahla vurularak, öldürülmesine ilişkin soruşturma sürerken, 3 yıl önce motosikletiyle doğada gezerken karşılaştığı yılkı atlarıyla yarışan ve o anları kask kamerasıyla kaydeden Ali Erdal, yaşananlara tepki gösterip, olayın faillerinin bulunmasını istedi.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde 2 yılkı atının silahla vurularak, öldürülmesine ilişkin soruşturma sürerken, 3 yıl önce motosikletiyle doğada gezerken karşılaştığı yılkı atlarıyla yarışan ve o anları kask kamerasıyla kaydeden Ali Erdal, yaşananlara tepki gösterip, olayın faillerinin bulunmasını istedi.  

İlçenin Seyfe köyü Ovacık Yaylası'na geçen çarşamba günü çıkan bir grup, 2 yılkı atını silahla vurularak, öldürülmüş halde buldu. 50 metre arayla bulunan atlardan birinin gebe olduğu belirlendi. Hayvanseverler, önceki gün atların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak, tepkilerini dile getirdi. Öldürülen atlardan birinin gebe olduğu ortaya çıkarken, jandarma da olayın faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yılkı atlarının katledilmesine ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi ekipleri de, yapılan incelemede köylülerin bilgisine başvurdu.

YILKI ATLARIYLA YARIŞMIŞTI

Bölgede, 3 yıl önce motosikletiyle doğada gezerken karşılaştığı yılkı atları ile yarış yaptığı görüntüleri ilgi odağı olan motokros tutkunu Ali Erdal, yaşananlara tepki gösterip, olayın faillerinin bulunmasını istedi. Erdal, "Bundan 3 yıl önce motosikletimle Akdağ taraflarında yılkı atlarıyla yarışmış, onların özgürce koşmasını kaydetmişken, aldığım bir haber beni gerçekten derinden yaraladı. Kimi yerde insanlar binlerce dolar harcayarak kıyıya vuran balinaların hayatını kurtarmak için insanüstü çaba sarf ederken, kendilerine insan demekten sıkıldığım birilerinin; kimseye zararı olmayan bu hayvanları vahşice katletmesini aklım almıyor. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Lütfen hayvan hakları ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapın. Bu ve buna benzer vahşet görüntüleri bir an önce son bulsun. Çünkü biz bu doğayı gelecek nesillerimize güzel bir şekilde emanet bırakmak istiyoruz" dedi.


Motosikletiyle yarıştığı yılkı atlarının öldürülmesine tepki gösterdi
Motosikletiyle yarıştığı yılkı atlarının öldürülmesine tepki gösterdi
Motosikletiyle yarıştığı yılkı atlarının öldürülmesine tepki gösterdi
Motosikletiyle yarıştığı yılkı atlarının öldürülmesine tepki gösterdi
Motosikletiyle yarıştığı yılkı atlarının öldürülmesine tepki gösterdi
Motosikletiyle yarıştığı yılkı atlarının öldürülmesine tepki gösterdi
Motosikletiyle yarıştığı yılkı atlarının öldürülmesine tepki gösterdi
Motosikletiyle yarıştığı yılkı atlarının öldürülmesine tepki gösterdi
Motosikletiyle yarıştığı yılkı atlarının öldürülmesine tepki gösterdi
Motosikletiyle yarıştığı yılkı atlarının öldürülmesine tepki gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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