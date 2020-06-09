Motosikletin çarptığı yaya öldü ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Ahmet Alkan (72), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Ahmet Alkan (72), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğleden sonra Alanya'nın Saray Mahallesi Spor Caddesi'nde meydana geldi. T.O. (20) yönetimindeki 07 HUP 26 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçen Ahmet Alkan'a çarptı. Yaralanan Alkan, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Ahmet Alkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis ekipleri, motosiklet sürücüsü T.O.'yu gözaltına aldı.

Kaynak: DHA