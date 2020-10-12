Motosikletlinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Motosikletlinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

12.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:20

Motosikletlinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti Gaziantep'te, motosikletlinin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Motosikletlinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, motosikletlinin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oturulduğu evin karşısında bulunan marketten alışveriş yapmak için karşıdan karşıya geçen Hüseyin Karagöz'e hızla gelen motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralanırken Karagöz'e çarpan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Karagöz'ü özel bir hastaneye kaldırdı. Yaşlı adam hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti.

Hastaneden alınan Hüseyin Karagöz'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafında teslim alınarak Asri Mezarlıkta defnedildi. Öte yandan polis Karagöz'e çarptıktan sonra kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletlinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Motosikletlinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Motosikletlinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Motosikletlinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Motosikletlinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Motosikletlinin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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