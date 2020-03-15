Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Patlangıç Mahallesi, Berkay Şahin, Fethiye, Muğla, Güncel

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

15.03.2020 22:27 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:28
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Berkay K'nin (17) kullandığı 48 GG 290 plakalı motosiklet, Patlangıç Mahallesi Baha Şıkman Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Pervin Köse'ye (43) çarptı.

Kazada yaralanan Berkay K. ile Köse, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaynak: AA

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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

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