Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler
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Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler

28.11.2020 10:24 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:33

Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler Bursa'da kaydedilen görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti.

Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler

BURSA - Bursa'da kaydedilen görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti. Tek teker üzerinde giden motosikletli, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir araçta giden yolcu tarafından kaydedildi.

Bursa-Mudanya yolu Bademli Kavşağı yakınlarında trafiğin yoğun olduğu saatlerde tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Metrelerce tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsü önüne çıkan aracın ardından akrobasi hareketini sonlandırmak zorunda kaldı. Araçları sollayarak kaybolan motosikletlinin tehlikeli hareketi, başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

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(AU-ZP-İHS)

Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler
Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler
Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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