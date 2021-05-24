MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA, KAMERADA
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MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA, KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Abdullah Karakuş (60) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KÜTAHYA'da otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Abdullah Karakuş (60) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsü Bünyamin D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçen cuma günü saat 13.00 sıralarında Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Bünyamin D.?nin kullandığı 43 DA 670 plakalı otomobil, aynı yönde giden Abdullah Karakuş (61) yönetimindeki 45 EE 788 plakalı motosiklete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Bünyamin D., geri dönerek motosiklet sürücüsünün yerde hareketsiz olarak yattığını görünce aracına binerek olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Karakuş ambulansla götürüldüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

OTOMOBİL KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün Bünyamin D. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin arkasından gelen otomobilin çarptığı ve kazanın ardından kaçtığı anlar yer alıyor.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA, KAMERADA
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA, KAMERADA
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA, KAMERADA
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLDÜĞÜ KAZA, KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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