Motosiklet sürücüsünün araçların altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Motosiklet sürücüsünün araçların altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında

24.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:44
Motosiklet sürücüsünün araçların altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet sürücüsünün kamyon ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet sürücüsünün kamyon ve otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çeşmeli Mahallesi'nde D-400 kara yolunda motosikletiyle ilerleyen sürücü, yaya geçidinden geçmeye çalıştı.

Bu sırada seyir halindeki kamyon, motosikletin tekerleğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya geçidine savrulan motosikletin sürücüsü, yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çevredeki işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Ahmet Ünal Çeviköz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Coşkun Sabah Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motosiklet sürücüsünün araçların altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasında | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:46:44. #1.15#
title