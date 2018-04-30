Motosiklet Motorundan Araba Yaptılar - Antalya

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 lise öğrencisi hurda bir motosikletten söktükleri motorla küçük bir araba yaptı.

Gazipaşa Zeliha Tuncer Anadolu Lisesinde eğitim öğrenim gören lise öğrencileri Muhammet Gökkurt, Mucait Şahiner ve Ali Şahiner, hurdaya dönmüş bir motosikletin, çalışır durumdaki motorunu kullanarak küçük bir araba yaptı.

Yaklaşık 1,5 yıllık çalışmanın sonucunda ortaya çıkardıkları arabayla ilk test sürüşünü yapan gençler, hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Gençlerden Gökkurt, yaklaşık 1,5 yıldır bu proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Babamın hurda motorunun motorunu sökerek yaptık. Bu proje ilk önce oyuncak araba fikriyle ortaya çıktı. Büyüye büyüye bu noktaya getirdik." dedi.

Yaptıkları arabanın henüz geri vitesi olmadığını ancak bunu dert etmediklerini ifade eden Gökkurt, "Biz daima ileri gitmek istediğimiz için arkaya bakmayı düşünmüyoruz. Büyüyen Türkiye için bu şart ." dedi.

Gençlerden Ali Şahiner ise "İmam hatipli gençler olarak okulumuzun verdiği destekle bu arabayı yaptık." dedi.