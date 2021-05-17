Motosiklet minibüse çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Motosiklet minibüse çarptı: 1 yaralı

Motosiklet minibüse çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Tuzyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan R.B. idaresindeki minibüse R.T'nin kullandığı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı R.T. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üniversiteli Eda'yı hayattan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Bana 'bir şey olmaz' dediler
Üniversiteli Eda'yı hayattan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Bana 'bir şey olmaz' dediler
Son dakika haberleri: Eskişehir'de trafik kazası, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de trafik kazası, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Devrilen cipin içinde sıkıştılar: 2'si çocuk 7 yaralı
Devrilen cipin içinde sıkıştılar: 2'si çocuk 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Sedat Peker Lale Karabıyık Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Ben Affleck Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Muslera Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Motosiklet minibüse çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 17:32:01. #1.16#

title