MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
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MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA'da motosiklet, kavşağa giriş yapan minibüse çarptı.

AMASYA'da motosiklet, kavşağa giriş yapan minibüse çarptı. Motosiklet sürücüsü Çağrı Kesin'in (30) hayatını kaybettiği, arkasındaki İlker Eker (29) ve minibüs sürücüsü Hayati Hicin'in (58) yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün öğle saatlerinde Amasya-Samsun karayolu, mobilyacılar sitesi mevkisinde meydana geldi. Çağrı Keskin idaresindeki 05 DP 383 plakalı motosiklet, kavşağa girmek için dönüş yapan Hayati Hicin yönetimindeki 05 EP 939 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Keskin yere düşerken, arkasında bulunan İlker Eker ise havalanarak, minibüsün üzerine düştü. Kazada, motosikletteki 2 kişi ve minibüs sürücüsü, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulup, ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Çağrı Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki müdahalesinde ayağında kırık tespit edilen Eker ile minibüs sürücüsü Hicin de tedaviye alındı.

'MİNİBÜSÜN ÜZERİNE FIRLADI'

Kaza sonrası yaralıların yardımına koşan esnaf Erdal Karaköse, 'Kaza olduğunda anında biz kazanın olduğu yere gittik. Zaten hemen yakın mağazamızın önünde. Çarpışmanın etkisiyle motordaki arkadaş minibüsün üzerine fırladı. Durumu baya kötüydü" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı da, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşağa giriş yapmak için manevra yapan minibüsün ön kısmına hızla çarpan motosikletteki sürücünün yere düşerek savrulduğu, arkasındaki kişinin de havalanarak minibüsün üst kaputu üzerine düştüğü görülüyor.

MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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