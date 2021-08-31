Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

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- Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

- Motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yayla Mahallesi, 2569 sokak ile 2570 sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2569 sokaktan Barbaros Bulvarı istikametine gitmekte olan Sefa Özdemir'in kullandığı 07 LU 652 plakalı otomobil 2570 sokaktan Remzi Güven Caddesi'ne gitmekte olan Ramazan Arslan'ın kullandığı 07 ASH 117 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken otomobil sürücüsü 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kazanın şokunu atlatamayan otomobil sürücüsü, "Ben 2569 sokaktan geliyordum. Birden sağ camım patladı. Çok hızlı geldi. Sağ camımı, sol camımı patlattı. Kaldırdık abiyi yatırdık yere. Hemen ambulansı aradık. Ambulansta 2 dakika içinde geldi. Hemen apar topar gönderdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya