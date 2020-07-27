Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında Gaziantep'te bir motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'te bir motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde bir motosikleti çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntüsünden kimliğini tespit ettiği zanlıyı yakaladı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlının bir binanın önüne park edilmiş motosikleti alıp götürmesi yer alıyor.

Kaynak: AA