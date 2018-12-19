Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Kilis'te, motosiklet hırsızlığı ile ilgili bir kişi tutuklandı.

Şehitler Mahallesi Şehitler Abidesi Cad. No: 61 sayılı yerde müşteki H.Ş'na ait 79 EA 323 plaka sayılı Mondial marka motosikletin çalınması ile ilgili gözaltına alınan O.G. (18) ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. O.G. motosikleti kendisinin çalmadığına beyan etmesi üzerine mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis'ten çalınan 79 EA 323 plaka motosiklet ile birlikte O.G. ile A.U'yu yakaladı. Kilis'e getirilen .G. ile A.U. ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. O.G. tutuklanırken, A.U. ise serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA