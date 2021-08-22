Motosiklet faciası: 1 ölü

Orhangazi İznik Karayolu üzerinde bulunan bir otel girişinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet hafif ticari araca çarptı.

Orhangazi İznik Karayolu üzerinde bulunan bir otel girişinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu üzerindeki bir apart otelin girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre oteldeki bir düğün törenine gitmekte olan Aşır Yıldıran (56) idaresindeki 16 VM 582 plakalı hafif ticari araca, ana yoldan otele giriş yaptığı esnada İznik istikametinden gelip Orhangazi istikametine gitmekte olan Cem Demirci (32) idaresindeki 16 RAM 20 plakalı motosiklet yandan çarptı.

Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü Cem Demirci olay yerinde hayatını kaybederken düğün töreni için otele gelen hafif ticari araçta bulunan Serap İlhan (62) ve Serpil İlhan (57) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Ailesi sinir krizleri geçirdi

Aslen Orhangazi'ye bağlı Keramet köyünden olduğu ve gemilerde çalıştığı belirlenen Cem Demirci'nin ölüm haberini alan babası Sami Demirci ile diğer aile yakınları kaza yerine koştu. Oğlunun ölüm haberini alan baba Sami Demirci kaza yerinde gözyaşlarına boğuldu. Genç adamın yakınları olay yerinde güçlükle sakinleştirildi. Kazada hayatını kaybeden Cem Demirci'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı