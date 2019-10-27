Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Elazığ'ın Keban ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

27.10.2019 16:22
Motosiklet devrildi: 2 yaralı

Elazığ'ın Keban ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan Keban istikametine giden Mehmet Kadir Atalay yönetiminde 23 AAS 477 plakalı motosiklet Çalık Köyü Süleymanlı mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Atalay ile Ümit Mustafa Küçük (30) 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: Motosiklet devrildi: 2 yaralı
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