Motosiklet devrildi: 2 yaralı
Elazığ'ın Keban ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan Keban istikametine giden Mehmet Kadir Atalay yönetiminde 23 AAS 477 plakalı motosiklet Çalık Köyü Süleymanlı mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Atalay ile Ümit Mustafa Küçük (30) 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.
VİDEO: Motosiklet devrildi: 2 yaralı