Motosiklet devrildi: 1 yaralı
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Motosiklet devrildi: 1 yaralı

Motosiklet devrildi: 1 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2001 doğumlu Dila Can yaralandı.

14.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:07

Motosiklet devrildi: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2001 doğumlu Dila Can yaralandı.

Kaza, 14: 30 sularında Atatürk Bulvarı Nuri Cerrahoğlu Caddesindeki bozhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bozhane hamamı yanındaki tali yoldan dönmek isteyen 67 LG 288 plakalı motosiklet sürücüsü Tayfun Marankoz'un, kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada, motosikletin arkasında oturan Dila Can yaralanırken, motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi acı içinde el bileğini tutan Dila Can'a ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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