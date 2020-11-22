Son dakika haber | Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü

22.11.2020 17:08 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:18

Son dakika haberi: Diyarbakır'da çöp kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da çöp kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Özer'in kullandığı 21 AAT 586 plakalı motosiklet, yoldan geçen çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarpan sürücü Serkan Özer ve arkasında oturan Yusuf Sarıkaya ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Özer ve Sarıkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, Özer ve Sarıkaya'nın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Yapılan işlemlerin ardından cadde tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Son dakika haber | Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü
Son dakika haber | Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü
Son dakika haber | Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Ankara'da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber | Ankara'da dolmuş yön direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber | Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü
Son dakika haber | Hafriyat kamyonu traktörü metrelerce sürükledi: 1 ölü
Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı
Kediye çarpmamak için canını hiçe saydı, önce çöp konteynerına ardından direğe çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Nikol Paşinyan
Magazin Sibel Can Deniz Seki Cansu Dere İrem Derici
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Ersun Yanal Lance Stroll Samet Aybaba
Tüm Haberler Kaza Bursa Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Motosiklet çöp kamyonuna çarptı: 2 ölü - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 17:22:28. #1.15#
title