Motosiklet Camiasının İki İsmi Hayatını Kaybetti, Acun Ilıcalı Yıkıldı!
Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun babası Arif Razgatlıoğlu ve arkadaşı Ülkü Özcan motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı, bu üzücü haberle yıkıldı.
TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı, Twitter'dan yaşadığı üzüntüyü anlattı. Tek teker Arif olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu ve arkadaşı Ülkü Özcan'ın motosiklet kazasında can vermesi Acun'u yıktı.
İKİLİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun babası namıdiğer tek teker Arif lakaplı Arif Razgatlıoğlu ve arkadaşı motorsiklet ile kontrolsüz kavşak tali yoldan çıktı. İkili olay yerinde feci şekilde can verdi.
"ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM"
Acun Ilıcalı da bu feci kaza ile ilgili olarak sosyal medya hesabından şöyle yazdı: "Motosiklet camiasının değerli ismi Arif Razgatlıoğlu ve Ülkü Özcan'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Başta eski yarışmacımız Toprak Razgatlıoğlu olmak üzere iki ailenin tüm fertlerine başsağlığı diliyorum."
İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı:
ARİF RAZGATLIOĞLU KİMDİR?
İlk ve Orta Eğitimini Adapazarında tamamladı. Askere gidinceye kadar sanayide fibergılas kaporta bakalit kalfası olarak çalıştı. Askerlik dönüşü 5 yıl Cafe işletmeciliği yaptı. 1990 yılında 6 silindirli CBX Honda motosikleti ile 1 haftalık tatil için Alanya'ya geldi. 1990 yılının yaz aylarında yerleşti. İlk olarak motosiklet üzerine (Rent) yani kiralama kurdu. Ardından (GAME CITY) Atari bilgisayarlı Eğlence merkezi ve 4 yıl kadar da (Disco) çalıştırdı. 2.El Motosiklet, Aksesuar ve kiralama faaliyetlerini sürdürdü.
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Torunu yaşında kız arkadaşı. Pes doğrusu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kenan Sofuoğlu kardeşimize de öncelikle geçmiş olsun diyorum.Kendisini çok seviyoruz.Şu motor işini bırakmasını tavsiye ediyorum.Arkadaşlarını kanser gibi bir bir kaybediyor.Yarış yapacaksa atletik bir vücudu var maşallah.Yüzme yarışları yapsın.Birazda başka kulvarda görelim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kazada tek teker arifin kız arkadaşının kafası ve bacakları koptu arkadaşımın arkadaşı ordayken fotoğraflarını çekmişkızın hali çok feciydiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Motosiklet kazaya gelmiyor.Tek hata da götürüyor.Canını seven uzak dursun motorlu 2 tekerleklilerden veya çok bilinçli ve kontrollü kullansın.Yazık.Allah rahmet eylesin.Sevmelerini üzmeye değermi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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vay be barkın abi de arif abi de gitti. Allah rahmet etsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah Rahmet EylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah Rahmet Eylesin :(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Motosiklet dünyası nedir yaCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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az oynamadık senin atari salonunda Allah rahmet eylesin :/Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır