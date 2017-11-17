Motosiklet Camiasının İki İsmi Hayatını Kaybetti, Acun Ilıcalı Yıkıldı!

TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı, Twitter'dan yaşadığı üzüntüyü anlattı. Tek teker Arif olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu ve arkadaşı Ülkü Özcan'ın motosiklet kazasında can vermesi Acun'u yıktı.

İKİLİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun babası namıdiğer tek teker Arif lakaplı Arif Razgatlıoğlu ve arkadaşı motorsiklet ile kontrolsüz kavşak tali yoldan çıktı. İkili olay yerinde feci şekilde can verdi.

"ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM"

Acun Ilıcalı da bu feci kaza ile ilgili olarak sosyal medya hesabından şöyle yazdı: "Motosiklet camiasının değerli ismi Arif Razgatlıoğlu ve Ülkü Özcan'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Başta eski yarışmacımız Toprak Razgatlıoğlu olmak üzere iki ailenin tüm fertlerine başsağlığı diliyorum."

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı:



ARİF RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

İlk ve Orta Eğitimini Adapazarında tamamladı. Askere gidinceye kadar sanayide fibergılas kaporta bakalit kalfası olarak çalıştı. Askerlik dönüşü 5 yıl Cafe işletmeciliği yaptı. 1990 yılında 6 silindirli CBX Honda motosikleti ile 1 haftalık tatil için Alanya'ya geldi. 1990 yılının yaz aylarında yerleşti. İlk olarak motosiklet üzerine (Rent) yani kiralama kurdu. Ardından (GAME CITY) Atari bilgisayarlı Eğlence merkezi ve 4 yıl kadar da (Disco) çalıştırdı. 2.El Motosiklet, Aksesuar ve kiralama faaliyetlerini sürdürdü.







