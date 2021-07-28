Motosiklet bariyerlere çarptı, 2 ağır yaralı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı.

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada yola savrulan sürücü Enes Çalışkan (23) ve arkasında bulunan arkadaşı Ali Gürlek (22) ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Ali Çalışkan idaresindeki 16 AKM 649 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çalışkan ve arkasında bulunan arkadaşı Ali gürlek yola savruldu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ambulansa bindirilen yaralılardan Enes Çalışkan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Ali Gürlek de Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çalışkan ve Gürlek'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı