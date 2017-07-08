Motosiklet Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

KONYA'da kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki ağaca çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.



Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kimin kullandığı henüz tespit edilemeyen 48 SC 232 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak rafüjde bulunan ağaca çarpıp takla attı. Kazada 32 yaşındaki Cengiz Koç ve 34 yaşındaki Mehmet Çimen ağır yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Cengiz Koç'un öldüğünü tespit etti. Mehmet Çimen ise, yapılan ilk müdahalen ardından yakınlardaki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çimen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - Konya