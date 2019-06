Motorola One Pro'ya Dair Yeni Görseller Ortaya Çıktı

Motorola, One serisine yeni telefonlar eklemeye devam ediyor. Şirket, One Vision ve One Power'dan sonra bu seriye One Pro ile devam edecek gibi duruyor. Ortaya çıkarılan görsellere bakacak olursak One Pro, ailenin diğer üyelerinden oldukça farklı gözükecek.

CashKaro ve Slashleaks tarafından ortaya çıkarılan görsellerde yeni Motorola One Pro'nun arkasında dört kamera bulunuyor. Kameraların yanına flaş, alt tarafındaysa parmak izi okuyucu sensör yer alıyor. Telefonun ön tarafına bakıldığında, selfie kamerasının su damlası şeklindeki çentiğin içinde yer aldığı gözüküyor. Ayrıca görsellerde, 3,5 mm jak girişi ile USB C girişinin de cihazda yer alacağı görülüyor.

Çıkan bazı görsellerde parmak izi okuyucu sensörün kameranın hemen altında yer aldığı görülürken bazılarında parmak izi okuyucu sensör bulunmuyor. Yani cihaz çıkış yaptığında ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu sensörle de karşılaşabiliriz. Telefon üç farklı renk seçeneğiyle gelecek; koyu mor, siyak, koyu bronz. Ayrıca görsellerde telefonun ekranında yer alan çerçevelerin ince olduğu dikkat çekiyor ki bu cihazın, One serisiyle benzer noktalarından bir tanesi.

Telefonun arka tarafında bulunan dört kameradan, ana sensör olanı 48 MP değerinde. Ayrıca çıkan haberlere göre bu kameralardan en az iki tanesinde optik görüntü sabitleyici de bulunuyor. Ayrıca telefonun, Motorola'nın kendi Android sürümüyle gelmesi de ihtimaller dahilinde.

Şu an için bu bilgiler daha çok iddia konumunda ve hiçbiri resmi olarak onaylanmış değil. Ancak "Pro" kelime tercihinin daha çok amiral gemisi cihazlarda kullanıldığını düşünürsek, donanım olarak güçlü bir cihaz gelmesi gayet muhtemel.