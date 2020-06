Motorola One Fusion Plus Özellikleri Belli Oldu Motorola, pop-up selfie kameralı ikinci akıllı telefonu Moto One Fusion+'ı tanıttı. One modellerinde gördüğümüz, hatta

Motorola, pop-up selfie kameralı ikinci akıllı telefonu Moto One Fusion+'ı tanıttı. One modellerinde gördüğümüz, hatta Edge+ amiral gemisi modelde bile olan delik çentiğin olmadığı bir telefon karşımızda. Motorola Moto One Fusion Plus özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde. Motorola Moto One Fusion Plus Özellikleri Açıklandı Motorola'nın açılır selfie kameralı ikinci telefonu Moto One Fusion Plus, 6.5 inç, 1080p+ çözünürlüğe ulaşabilen, HDR10 destekli IPS LCD ekrana sahip. Selfie kameraya gelince, 16 megapiksel sensörlü kamera sadece gerektiğinde yükseliyor. Telefonun kilidini açmak için kullanılabilecek parmak izi okuyucu ekrana gömülü değil, arkada yerini alıyor. Moto One Hyper da bu cihaza oldukça benziyor ancak onda 32 megapiksel selfie kamera vardı. Cihaza dönecek olursak, arkada 64 megapiksel ana (f/1.8 diyafram), 8 megapiksel ultra geniş açılı (118 derece), 5 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen (portreler için) oluşan bir kamera sistemi karşımıza çıkıyor. 64MP ana kameranın diğerlerinden ayrı olarak konumlandırılması dikkat çekiyor. Telefona Qualcomm'un 8nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 730 işlemcisi güç veriyor. Moto One Hyper'da Snapdragon 675 (11nm) işlemci vardı; dolayısıyla CPU ve GPU performansında yükseltme olduğunu söyleyebiliriz. 6GB RAM ve 128GB depolama alanı (microSD kart ile ek 1TB) ile gelen telefon, çift SIM kart kullanımını desteklemiyor. Kablolu kulaklıklardan vazgeçemeyenler için 3.5mm kulaklık girişinin, radyo dinlemeyi sevenler için de FM radyo alıcısının olduğunu belirtelim. Enteresan olarak NFC bağlantısı yok. Telefon, 15W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Karşılaştırma açısından Mono Onee Hyper, Avrupa'da 27W hızlı şarj, Amerika'da 45W hızlı şarjı destekliyor ancak pili daha küçük (4000 mAh). Motorola Moto One Fusion Plus Teknik Özellikleri Ekran: 6.5 inç, 2340 x 1080 piksel (Full HD+), 19.5: 9, Total Vision, HDR10 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730 Mobil Platformu, Adreno 618 GPU Bellek ve Depolama: 6GB RAM, 128GB Depolama (microSD ile +1TB) Arka Kamera: 64MP ana (f/1.8) + 8MP ultra geniş (f/2.2, 1.12µm) + 5MP makro (f/2.4, 1.12µm) + 2MP derinlik (f/2.4, 1.75µm) Ön Kamera: 16MP (f/2.2, 1µm) Bağlanabilirlik: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz+5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, USB Type-C Yazılım: Android 10 Batarya: 5000 mAh, 15W TurboPower şarj Boyut ve Ağırlık: 162.9 x 76.9 x 9.6 mm, 210 gr Motorola Moto One Fusion Plus Fiyatı ve Çıkış Tarihi Motorola One Fusion+, bu ay Avrupa'da piyasaya sürülecek ve fiyatı 300 euro olacak. Telefon, Ay Işığı Beyazı (Moonlight White) ve Alacakaranlık Mavisi (Twilight Blue) olmak üzere iki renkte satışa sunulacak. Kaynak: Tamindir