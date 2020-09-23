Motorine nedir? Motorin zamlandı mı? Motorine fiyatları nedir? Motorine indirim var mı? Mazot ve motorine arasındaki fark nedir?
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Motorine nedir? Motorin zamlandı mı? Motorine fiyatları nedir? Motorine indirim var mı? Mazot ve motorine arasındaki fark nedir?

23.09.2020 16:36 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:14
Motorine nedir? Motorin zamlandı mı? Motorine fiyatları nedir? Motorine indirim var mı? Mazot ve motorine arasındaki fark nedir?

Ham petrolün damıtma ürünü olan Motorine nedir? Motorine zamlandı mı? Motorine fiyatları nedir? Mazot ve motorine arasındaki farklar nedir?

Motorine fiyatlarındaki düşüş araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Peki, motorine nedir? Motorine fiyatları ne kadar? Mazot ve motorine arasındaki farklar nedir?

MOTORİNE NEDİR?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır. Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.

MOTORİNE FİYATLARI NEDİR?

İndirimin ardından İstanbul'da 5,98'e satılan motorinin litresi 5,87'ye düşecek. Motorinin litresi Ankara 6,09'dan 5,98'e, İzmir'de ise 6,11'den 6,00'a inecek.

MAZOT VE MOTORİNE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Mazot ve motorine arasındaki en büyük fark, ikisinin de verimlilik süresinin çeşitlilik göstermesidir. Mazot daha çok kamyon ve iş makinası gibi araçlarda kullanılırken, motorine ise otomobillerde kullanılır.Motorin kullanan araçlar kısa süreler içerisinde tutuşamamakta ve dolayısıyla ısınamamaktadır. Fakat performans olarak ikisinin de birbirine göre avantajları bulunmaktadır.

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