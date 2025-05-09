AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi

Motorcu Saniye Yılmaz öldü mü, neden öldü?

Motorcu Saniye Yılmaz öldü mü, neden öldü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sosyal medyada motosiklet videoları çekerek tanınan Saniye Yılmaz sevenlerini üzdü. Motosikleti ile beton mikserine çarpan Yılmaz'ın haberi, sosyal medyada büyük üzüntü yarattı. Motorcu Saniye Yılmaz öldü mü, neden öldü? .

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada, sosyal medyada motosiklet videoları çekerek ünlenen kadın sürücü hayatını kaybetti.Üzücü gelişme sonrası Motorcu Saniye Yılmaz öldü mü, neden öldü, merak edildi.

MOTORCU SANİYE YILMAZ ÖLDÜ MÜ?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada, sosyal medyada motosiklet videoları çekerek ünlenen kadın sürücü hayatını kaybetti. Genç kadının kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşım ise yürekleri burktu.

Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Saniye Yılmaz, plakası öğrenilemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

GERİDE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER KALDI

Kazada hayatını kaybeden Saniye Yılmaz'dan geriye, sosyal medya hesabından paylaştığı motosikletli görüntüler kaldı. Motosiklet kullanırken çektiği bir videoyu, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" notuyla paylaşan Yılmaz, başka bir motosiklet videosunda ise "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" ifadelerini kullanmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Tadic ve Talisca arasında gerginlik! Üzerine yürüdü
Canlı! RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçında goller devam ediyor

Maçta tempo inanılmaz! Goller devam ediyor
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.