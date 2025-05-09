Motorcu Saniye Yılmaz öldü mü, neden öldü?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada, sosyal medyada motosiklet videoları çekerek ünlenen kadın sürücü hayatını kaybetti.Üzücü gelişme sonrası Motorcu Saniye Yılmaz öldü mü, neden öldü, merak edildi.

MOTORCU SANİYE YILMAZ ÖLDÜ MÜ?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikseri ile motosikletin çarpıştığı kazada, sosyal medyada motosiklet videoları çekerek ünlenen kadın sürücü hayatını kaybetti. Genç kadının kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşım ise yürekleri burktu.

Kaza, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Saniye Yılmaz, plakası öğrenilemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

GERİDE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER KALDI

Kazada hayatını kaybeden Saniye Yılmaz'dan geriye, sosyal medya hesabından paylaştığı motosikletli görüntüler kaldı. Motosiklet kullanırken çektiği bir videoyu, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" notuyla paylaşan Yılmaz, başka bir motosiklet videosunda ise "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" ifadelerini kullanmıştı.