MOTOKURYELER, İPEK HATTAT'IN ADLİ KONTROL TEDBİRİNİN KALDIRILMASINI PROTESTO ETTİ

İSTANBUL'da kurye Renas Demirbaş'ı saatlerce alıkoyduğu iddiasıyla dava açılan Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını motokuryeler protesto etti.

İSTANBUL'da kurye Renas Demirbaş'ı saatlerce alıkoyduğu iddiasıyla dava açılan Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını motokuryeler protesto etti. Şikayetçi Demirbaş "Bu olayı başkası yapsaydı mahkeme olana kadar hapis yatacaktı ama bunlar cemiyet hayatında oldukları için adli kontrol kaldırıldı. Ben tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "Konutta birden fazla kişi ile yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Mala zarar verme", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İpek Hattat'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri yaklaşık bir buçuk ay sonra kaldırıldı. Adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını protesto eden onlarca motokurye Beşiktaş'ta bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

"SON DERECE ENDİŞELİYİZ"

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, Demirbaş'a işkence yapıldığını ve Demirbaş'ın köpek dışkısının üzerine oturtulduğunu öne sürerek, hakimlikçe uygulanan adli kontrol tedbirinin de kaldırıldığını hatırlattı. Başkan Özdemir, "Ülkemizin sağlık konusunda geçirmiş olduğu bu sıkıntılı süreçte bir nevi kamu hizmeti sunar gibi çalışan kurye arkadaşımızın yaşamış olduğu olay karşılığında adaletin tam olarak sağlanmasını talep ediyoruz. Bu ve buna benzer olaylar diğer arkadaşlarımızın da başına gelebilir. Bizler mesleğimizi icra ederken nelere ve hangi tür insanlarla karşılaşacağımızı bilemiyoruz ve son derece endişeliyiz" dedi.

"ADALET SAĞLANIRKEN KİŞİLERİN EKONOMİK DURUMLARININ DİKKATE ALINMAMASINI İSTİYORUZ"

Özdemir açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"İpek Hattat isimli şahsın kim olduğunu, ekonomik olarak ne kadar güçlü olduğunu, arkadaşımıza yapılan ahlaksız teklifiyle ve şikayetinden vazgeçmesini istediğini biliyoruz. Bizler adaletin tam olarak sağlanmasını ve adalet sağlanırken kişilerin sosyo-ekonomik durumlarının dikkate alınmamasını talep ediyoruz. Kamuoyunun vicdanı eminiz ki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasıyla yaralanmıştır. Akıllara yine güçlüler mi kazanacak sorusu gelmiştir. Hattat'ın arkadaşımıza yaşatmış olduğu bu işkencenin karşılıksız kalmaması adına bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız."

"ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Şikayetçi Renas Demirbaş ise "Hattat'ın evine gittiğimde 3 saat rehin alındım, telefonumu zorla alıp kırdı ve köpeklerin pisliğinin üzerine oturtmaya çalıştı. Şikayetçi oldum, adli kontrol verdiler. 1 buçuk aydır adli kontroldeydiler, fakat adli kontrol kaldırılmış. Ben şikayetçiyim, adalet istiyorum. Şikayetimden vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar hakkımı savunacağım" dedi. Kendisine destek olmak için toplanan kuryelere de teşekkür eden Demirbaş, "Bu olayı başkası yapsaydı mahkeme olana kadar hapis yatacaktı ama bunlar cemiyet hayatında oldukları için adli kontrol kaldırıldı. Ben tutuklanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı