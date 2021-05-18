"Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır"
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"Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır"

'Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Merkezini ziyaret ederek yeni yönetim kurulu ile bir araya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Merkezini ziyaret ederek yeni yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Türkiye genelinde 100'ü aşkın kampüste, eğitimin İTÜ'nün büyük birikiminden destek alarak gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Çocuklarımız varlığımızın teminatıdır. Eğitim kadromuz, çocuklarımızı bu bilinç içinde yetiştiriyor. Deneyimli ve yüksek donanımlı bir yönetime sahibiz. Bu, çocuklarımız kadar eğitim kadromuz için de önemli bir farklılık sunuyor. İTÜ'nün desteğinin hissedilmesi, eğitim süreçlerini her açıdan daha verimli kılacaktır. Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin yeni yönetimini oluşturan, Prof. Dr. Ali Deniz, Serhat Özeren, Hatice Düzgün ve Genel Müdür Ali Rıza Lüle ile bir araya gelen Rektör Koyuncu, yeni yönetime başarılar diledi.


'Motivasyonumuz çocuklarımız, çocuklarımız yarınımızdır'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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