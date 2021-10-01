'Motivasyon Tırı' Sofular'da öğrencilerle buluştu - Haberler
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"Motivasyon Tırı" Sofular'da öğrencilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bektaş - Haberler | Yerel

"Motivasyon Tırı" Sofular'da öğrencilerle buluştu Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen 'Motivasyon Tırı', Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyünde öğrencilerle buluştu.

KÜTAHYA (İHA) - "Motivasyon Tırı" Sofular'da öğrencilerle buluştu

KÜTAHYA - Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen 'Motivasyon Tırı', Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyünde öğrencilerle buluştu. Kütahya Valisi Ali Çelik'in öncülüğü ve İl Özel İdaresi'nin destekleriyle hizmet vermeye başlayan 'Gezici Motivasyon ve Eğitim Aracı' Ortaokul öğrencilerine motivasyon eğitimi vermek üzere Pazarlar' ilçesine bağlı sofular köyüne geldi.

Hedefi Türkiye'deki tüm şehirleri dolaşmak olan Motivasyon Tırı'nda, streslerin doldurulduğu balon, hayallerin uçurulduğu uçak, engelli öğrencilerin kullanabileceği robotik oyuncak, pazıl ve motivasyon otobüsü kalemliği etkinlikleri gerçekleştirildi.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından sunumu yapılan etkinlik, Sofular köyündeki öğrenciler ile öğretmenlerinin beğenisini kazandı.

Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, öğrencilerin hayata karşı farkındalık düzeylerini arttırmak, motive etmek ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladığını söyledi.

Armağan, eğitim sırasında sıklıkla daha çok kırsal bölgelerde yer alan ilk ve orta kademedeki öğrencilerin ve engelli çocukların motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak istediğini belirtti.

Kudret Armağan, "Motivasyon otobüsü projemizle ile çocuklarımızı sınıf ortamından çıkıp, yeni, farklı bir heyecan yaşıyor. Bu onların hayatlarında iz bırakacak bir proje. Bu projeyle, kendilerine olan inançları ve çevresiyle olan etkileşimleri artacak, algıları yükselecek ve çevrelerinde gördükleri her şeye merakla bakacaklar. Çocuklarımızın hayatlarına dokunmak istiyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde ve sürdürüle bilmesinde büyük katkılar sağlayan Kütahya Valimiz Ali Çelik'e teşekkür ederim" dedi.

Sofular Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Kübra Gül Arsu, pandemi döneminde evlerde kapalı kaldıklarını belirterek, bu günkü etkinlikte yaşadıklarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Arsu, "Motivasyon tırının okulumuza gelmesi için çalışan herkese teşekkür ediyorum. Motivasyon eğitiminde çok eğlendik ve mutlu olduk" diye konuştu.

Sofular Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Hatice Soybudak, "Pandemi sonrası Motivasyon tırı ile eğitime tam giriş yaptık. Kudret Armağan hocama ve Kütahya Valimiz Sayın Ali Çelik'e teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kütahya Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen 'Motivasyon Tırı'nın öğrencilere verdiği motivasyon eğitimine öğretmenlerde eşlik etti.

Motivasyon Tırı Sofular'da öğrencilerle buluştu

Motivasyon Tırı Sofular'da öğrencilerle buluştu

Motivasyon Tırı Sofular'da öğrencilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bektaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Motivasyon Tırı' Sofular'da öğrencilerle buluştu - Haberler
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