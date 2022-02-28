Motivasyon için drama eğitimi aldılar

KOCAELİ (Bültenler) - Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı KO-MEK ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeline, Kocaeli Kongre Merkezinde "Drama Eğitimi" düzenlendi. Oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştirilen eğitim İki farklı grupta gerçekleşti.

UYGULAMALI EĞİTİM

Evde Bakım Hizmetleri yapan 60 personele motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen eğitim KO-MEK Drama Usta Öğreticisi tarafından gerçekleştirildi. Karşılıklı etkileşim ve sohbet halinde gerçekleşen eğitimde katılımcılar ile birlikte uygulama da yapılarak eğitimin daha anlamlı olması sağlandı.

KATILIMCILAR OLDUKÇA MUTLU AYRILDI

Grup etkinliği olması sebebiyle personelde ekip ruhu bilincinin oluşmasına katkı sağlayan drama eğitiminde, ayrıca problem çözme, iletişim kurma gibi konularda da personelin yetkinliği artırıldı. Eğitime katılan personelin eğlenerek öğrendiği programdan katılımcılar oldukça memnun ayrıldı.

1483 KURSİYERE DRAMA EĞİTİMİ VERİLDİ

43 kurs merkezinde 356 farklı branşta meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK kurulduğu günden itibaren 1483 kursiyere drama eğitimi verdi. Halen 145 kursiyer ile drama eğitimlerini sürdüren KO-MEK'te eğitim almak için www.komek.org adresinden istediğiniz branşa online olarak kayıt yaptırabilirsiniz.

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