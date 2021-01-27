Mostafa Mohamed kimdir? Adı Galatasarayla anılan Mostafa Mohamed kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Mostafa Mohamed'e ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından öğrenilmek istenerek Mostafa Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? diye araştırılmaktadır. Peki, Mostafa Mohamed kimdir?

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Mostafa Mohamed'e ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından öğrenilmek istenerek Mostafa Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? diye araştırılmaktadır. Peki, Mostafa Mohamed kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar haberimizde...

MOSTAFA MOHAMMED KİMDİR?

Mustafa Muhammed Ahmed Abdullah Santrfor mevkisinde oynayan Mısırlı millî futbolcu. Ed-Dûrî el-Mısrî'l-Mümtaz takımlarından Zamalek'te forma giymektedir.

Doğum tarihi: 28 Kasım 1997 (23 yıl yaşında), Mısır

Boy: 1,85 m

Katılma tarihi: 2017 (Tanta SC)

Şu andaki takımları: Zamalek (#11/ Forvet), Mısır millî futbol takımı (Forvet)

Mostafa Mohamed, El Daklyeh, Tanta FC ve El Geish takımları formasını giymesi sonrası 2019-2020 sezonundan itibaren Zamalek'te oynuyor. Geride bıraktığımız sezonda 46 müsabakada fotma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 16 gol, 3 asistlik bir grafik çizdi. Mostafa Mohamed içinde bulunduğumuz sezonda ise 2 maçta 2 gol kaydetti.