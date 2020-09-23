Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var
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Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var

23.09.2020 07:52 | Son Güncelleme: 23.09.2020 08:13

Moskova'da yaşayan kadınların geçtiğimiz yıl en çok evlendiği erkekler Türkiye'den oldu. Ülkemizi Nijerya'nın takip etmesi ise şaşırttı, listede daha sonra ise Vietnam ve ABD yer aldı.

Moskova Nüfus İdaresi'nin verilerine göre Rusya'nın başkentinde yaşayan kadınlar geçtiğimiz yıl 81 Türk erkeğiyle evlenerek yabancı damat konusunda Türkiye'yi zirveye taşıdı. Türkiye'yi 63 kişiyle Nijerya izlemesi şaşırttı.

Moskova Nüfus İdaresi'nin verilerine göre başkent sakinlerinin bu yıl yabancılarla kıydığı nikahların sayısında eskiye göre artış gözlendi.

YÜZDE 10'DAN YÜZDE 15'E ÇIKTI

Moskova Nüfus İdaresi basın dairesinden Moskovskiy Komsomolets gazetesine yapılan açıklamaya göre Moskovalıların bu yıl yabancılarla yaptığı evliliklerin sayısında artış gözlendi. Açıklanan verilere göre geçen yıl Moskovalıların yabancılarla yaptığı evlilikler, tüm evliliklerin yüzde 10'unu oluştururken bu yılın başından beri bu oran yüzde 15'e ulaştı.

TÜRKİYE ZİRVEDE İKİNCİ SIRADA NİJERYA VAR

Açıklamaya göre bu yıl farklı vatandaşlığı olup ilişkilerini resmileştirmeye karar veren çiftlerin sayısı 6 bini aştı. Bununla birlikte yabancıların arasındaki damatlar, gelinlerden daha fazla.

'Denizaşırı prenslerin' yaklaşık 100 farklı ülkeden, yabancı gelinlerin ise 60 ülkeden oluğu belirtilen açıklamada, Moskovalı kadınlarla en sık evlilik yapan Türk erkeklerinin olduğu (81 kişi), onları izleyen Nijerya (63), Vietnam (54), ABD (47), İngiltere (42), İtalya (41), İsrail (40) ve Almanya (32) vatandaşları oldu.

MOSKOVALI ERKEKLERLE EVLENEN KADINLARDA YUNAN KADINLARI İLK SIRADA

Moskovalı erkeklerle evlilik yapmak isteyen kadınlar ise şöyle sıralandı: Yunanistan (66), Vietnam (50), Nijerya (15), Letonya (9), Estonya (9), Almanya (8) ve Küba (8).

Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (24)
URUS: Ne kadar cok gavur meraklisi bizim yarim beyinliler!! Saniyolarki o kadinlar hic yaslanmayacak. Alin onun bunun artigini!!! Hepsinde her turlu bulasici hastalik mevcut!! Cocugunuzuda hristiyan gibi buyu turjler tabi babasi dundene razi olunca nolcak!!!
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OSMAN SEVER: doğrusu türk kadınları kendini geliştirmiyor. erkeğini nikah masasına oturttuktan sonra ihmal ediyor. öte yandan da rus kadınlarının güzelliği de destan doğrusu
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Yahu dürüst konuşun Allah aşkına şu fotoğrafdaki kadını ülkemizde sadece podyumlarda görebilirsiniz onlar da ise sokakta neredeyse hep böyle ki ayrıca bu kadar çekici ve güzel olmalarına karşı egosuzlar da tamam ülkemizde ki kadınlar da güzel ama rusların eline su dökemezler ha gerçi erkekler olarakta biz de Brad Pitt jude law değiliz tabi ben çevremde yakışıklı biri olarak bilinirim fakat gel gör ki italyanların yanında ilyas salman kalırım
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