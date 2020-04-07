Moskova'nın Şifresi: Temel filmi konusu nedir? Moskova'nın Şifresi: Temel oyuncuları Moskova'nın Şifresi Temel filmi oyuncu kadrosu merak ediliyor. Başrolde Alper Kul'un bulunduğu, Trabzon'da geçen filmde; Temel, Sümela Manastırı'nın şifresini çözerek sevdiği kadına ve hazine kavuşur. Fakat gerçek çok başkadır. Hazine aslında Rus mafyası İvan'ındır ve Temel şans eseri hazineyi bulmuştur. Moskova'nın Şifresi: Temel izle...

Moskova'nın Şifresi: Temel filmi yönetmen koltuğunda Adem Kılıç oturuken, senaryosunu da Yılmaz Okumuş kaleme aldı. 2012 yapılı komedi filmi, Temel'in talihsizliğini konu ediniyor. Tam amacına ulaştığını düşündüğü sırada Korkunç İvan, gerçekleri acı şekilde gün yüzüne çıkarır. Moskova'nın Şifresi Temel filmi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde. Moskova'nın Şifresi: Temel full izle... MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL KONUSU Temel, Sümela Manastırı'ndaki şifreyi çözüp, hazineyi bulmuş ve sevdiği kadına kavuşmuştur. Gerçekte, Rus mafyası Korkunç İvan'ın adamları bir değiş tokuş sırasında, Türk mafyasıyla çatışmış ve o sırada Temel kazdığı çukurdan çıkan Rus mafyasına ait altınları, Sümela'nın hazinesi zannederek almıştır. Altınlarına el konulan Rus mafyasının lideri İvan çıldırmıştır. MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİ OYUNCULARI Aşkı ve yüklü bir hazine için yola çıkan Temel, Rus mafyası İvan ile karşı karşıya kalır. Burhan Asaf Şafak'ın yapımcılığını üstlendiği filmin başarılı oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle: Alper Kul Ruhi Sarı Aslıhan Güner Salih Kalyon İsrafil Köse Çetin Altay Ayşegül Günay Necip Memili Emin Albayrak Anastasiya Pavelyeva Duygu Şen Seymen Aydın Sinan Bengier Barış Sezer Gülden Güney Erdem Baş Dilşah Demir